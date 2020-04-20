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محافظ الفيوم : غلق 15 منشآة تجارية لمخالفتها قرارات الغلق اليوم (صور)

وتفقد المحافظ عددًا من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم
محمود زكي 7:30 م, الأثنين, 20 أبريل 20 7:30 م, الأثنين, 20 أبريل 20

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‏ تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ظهر اليوم، عددًا من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة في أعياد الربيع وشم النسيم ومنع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين، موجها جميع الأجهزة بالاستنفار الكامل والمتابعة لقرارت الغلق.

كما تفقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، عددا من القرى بمركزي الفيوم وإطسا، ووجه بغلق 4 مقاهى بطريق أسيوط الغربى، ومقهى آخر بجوار إدارة الأحوال الميدانية بمنطقة كيمان فارس، لمخالفتها قرار الغلق، وتقديم الطلبات للمواطنين، ومنها “الشيشة”، وكذلك غلق محل حلاقة بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم.

كما شملت جولة نائب المحافظ، تفقد موقفي سيارات أبشواي وسنهور بمدينة الفيوم، للتأكد من عدم وجود سيارات أجرة تعمل على هذه الخطوط تحسبا لخروج المواطنين لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قام بتوزيع الكمامات على عمال النظافة بمركز إطسا.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام محافظة الفيوم، مركزي سنورس وطامية، للوقوف على مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الغلق اليوم.

وتم غلق وتشميع ٥ محال تجارية بمركز طامية لمخالفتها قرارات الغلق، وكذا ٤ محال تجارية بمركز سنورس.

كما تفقد المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، مركزي يوسف الصديق وأبشواي، وقام بالمرور على الطرق والمنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون، لمنع تجمعات الأهالي، وزوار تلك الأماكن من الوصول إليها.

وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية فى التصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

محافظ الفيوم
جولة للمحافظ الفيوم
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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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