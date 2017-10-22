محافظ الفيوم: توصيل المرافق لـ 260 قطعة أرض صناعية

محمود زكيقال الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، إنه يجرى دراسة شاملة لشبكة الطرق التى تخدم منطقة قوته الصناعية الجديدة، وأوشك العمل على الانتهاء من المبنى الإدارى للمنطقة، كما يجرى توصيل خط 300 مم لمياه الشرب، والتنسيق مع شركة الكهرباء لتوصيل خط 8 ميجا للمجمع الصناعى، المقرر البدء فى إنشائه خلال الف

محمود زكي

قال الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، إنه يجرى دراسة شاملة لشبكة الطرق التى تخدم منطقة قوته الصناعية الجديدة، وأوشك العمل على الانتهاء من المبنى الإدارى للمنطقة، كما يجرى توصيل خط 300 مم لمياه الشرب، والتنسيق مع شركة الكهرباء لتوصيل خط 8 ميجا للمجمع الصناعى، المقرر البدء فى إنشائه خلال الفترة المقبلة بنظام المطور الصناعى، وهو عبارة عن 260 مصنعًا بمساحات مختلفة تتراوح بين 300 –500 متر يتم تسليمها جاهزة البناء للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن 80 محلًا تجاريًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع الاستثمار وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، للدور الكبير الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن وفدًا من 27 مستثمرًا صينيًا، برئاسة مايو جينج قد زار منطقة قوته الصناعية لدراسة إقامة مجمع عملاق لصناعات الغزل والنسيج على مساحة 2 مليون متر مربع.

وأوضح المهندس مجدى البحيرى، مدير عام منطقة قوته الصناعية، أن الوفد الصينى قد تفقد المنطقة المزمع تنفيذ مشروع صناعات الغزل والنسيج عليها داخل منطقة قوته الصناعية، بحضور المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة أمانى مؤمن مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لشئون الترويج الصناعى، والعميد حسن صفوت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس حسين الصباغ نائب رئيس شركة الكهرباء.

جدير بالذكر أن منطقة قوته الصناعية بالفيوم قد صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 976 لسنة 1998، وتمتد على مساحة 9 ملايين متر مربع وتشمل 9 قطاعات للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية، وصناعات الورق والغزل والنسيج ومواد البناء، فضلًا عن المناطق الترفيهية ومنافذ البيع والمساحات الخضراء.