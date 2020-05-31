محافظ الفيوم : تحويل مستشفى التأمين الصحي لـ«عزل» بعد زيادة الإصابات لأكثر من 1000

موضحا أن المسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن قائلا: لازم كل واحد عليه مسئولية لازم يتحملها

قال الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم ، إنه سيتم تحويل مستشفى التأمين الصحى بالمحافظة إلى مستشفى عزل لتكون خاصة بمرضى كورونا، موضحا أن الفيوم بها عدد إصابات يفوق 1000 إصابة.

وأضاف الأنصاري في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أنه يجب اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وتتمثل في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، موضحا أن المسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن قائلا: لازم كل واحد عليه مسئولية لازم يتحملها.

وعن ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس في المحافظة قال الأنصاري: الفيوم ليها طبيعة، خاصة بسبب العمالة التى تعمل أسبوعيا في القاهرة ولها نسبة تعرض كبيرة بسبب السفر كل أسبوع من العمالة، وهي محافظة ذات مساحة منخفضة وكثافة عالية.

وعن وجود منشور متداول من إحدي الإدارات المحلية بالمحافظة حول كتابة كلمة القمامة بدلا من كلمة الكمامة في منشور رسمي أكد المحافظ أنه تم عزل 3 مسئولين شاركوا في الإمضاء على هذا المنشور وتحويلهم للشئون القانونية قائلا: إحنا كدا بنهزر.