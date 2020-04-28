محافظ الفيوم: إزالة 444 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ فرض الحظر

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 444 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحرم الري بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ فرض حظر التجوال حتى الآن.

وقال محافظ الفيوم في تصريحات له، إن حملات الإزالة تمت بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتي الزراعة والري بمشاركة قوات الشرطة، مشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد أنه لا تهاون فى الحفاظ على كافة حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

كما وجه “الأنصاري” رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة الإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع وقوع التعدي مرة أخرى.

من جانبه أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الفترة منذ فرض حظر التجوال حتى الآن إزالة 251 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على إجمالى مساحة 22 فداناً و13 قيراطاً و12 سهماً.

منها 84 حالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 9 أفدنة و3 قيراط و18 سهماً، و42 حالة بمركز سنورس على مساحة 6 أفدنة و6 قراريط وسهمين، و31 حالة بمركز طامية على مساحة فدان وقيراط و14 سهماً، و20 حالة بمركز إطسا على مساحة 19 قيراطاً و14سهماً، و38 حالة بمركز أبشواي على مساحة فدان و23 قيراط و10 أسهم، و36 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 3 أفدنة و7 قيراط وسهمين.

إزالة 96 حالة مخالفات بالحيز العمراني

ولفت التوني إلى إزالة 96 حالة مخالفات بناء داخل الحيز العمراني على إجمالى مساحة 9199 متر مربع، منها 73 حالة تعدٍ فى المهد، كما تم إزالة 3 حالات تعدٍ على حرم الرى.

أما فيما يتعلق بالتعديات على أراضى أملاك الدولة، فقد أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى إزالة 85 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 48085 متر مربع، منها 11 حالة بمركز الفيوم على مساحة 9867 متر مربع، و3 حالات بمركز طامية على مساحة 109 متر مربع.

و31 حالة بمركز إطسا على مساحة 5579 متر مربع، و40 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 32530 متر مربع.كما تم إزالة 9 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحة 9 أفدنة و5 قراريط و11 سهماً، منها 7 حالات تعدٍ بمركز إطسا على مساحة 5 قراريط و11 سهماً، وحالة تعدٍ بمركز طامية على مساحة 7 أفدنة، وحالة تعدٍ بمركز يوسف الصديق على مساحة 2 فدان.