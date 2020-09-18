محافظ الغربية : 50 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى اليوم (فيديو)

وصل عدد الطلبات المقدمة للتصالح إلى 50 الف طلب

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم تخفيض رسوم التصالح مرتين، قائلًا المرة الأولى كانت من شهر بنحو 40%، لأنه كان هناك مبالغة في الرسوم، وكان ذلك سببًا في زيادة الإقبال على طلبات التصالح.

وقال رحمي خلال مداخلة هاتفية مع معتز الدمرداش في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور إنه تم تخفيض المرة الثانية بنحو 35% في بعض المناطق.

مؤكدا أن بعد تلك التخفيضات وصل عدد الطلبات المقدمة للتصالح الي 50 الف طلب.

وأضاف أن العمل مستمر طوال الأسبوع من 8 صباحًا إلى 8 مساء.

مشيرا إلى أنه تم حصر أكثر المدن وهي زفتي وطنا والمحلة الكبرى، خاصة المناطق الريفية في تلك المدن.

وأوضح أنه من الممكن قيام المتصالح بالتسديد في الوحدة القروية التابع لها، ثم تقوم المحافظة بجمع تلك المبالغ وتسديدها مباشرة في البنك، وذلك أدى إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية.

وأكد رحمي أن المواطن الذي يتقدم للتصالح عليه أن يقوم بدفع رسوم التصالح، و25٪ من إجمالي المبلغ، وهو سعر المتر في عدد الأمتار، قائلًا بعض المواطنين مش معاهم الفلوس دي، وتم الاتفاق مع 3 بنوك وطنية بإعطاء تسهيلات أو قروض للمواطنين، ووضع تلك الإعلانات في المراكز التكنولوجية تيسيرا للمواطنين.

