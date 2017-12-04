محافظ الغربية: مشروع داون تاون طنطا كان أرضا مهجورة

الغربية ـ محمد مجدي: قال اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، إنه ساهم في سرعة الانتهاء من التراخيص لإقامة المشروع القومي خلال يوم واحد فقط، خاصة أن المنطقة المقام عليها المشروع كانت مهجورة، وتعاني من نقص الخدمات وكان لابد من تنميتها. وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة، ومستشار

الغربية ـ محمد مجدي:







قال اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، إنه ساهم في سرعة الانتهاء من التراخيص لإقامة المشروع القومي خلال يوم واحد فقط، خاصة أن المنطقة المقام عليها المشروع كانت مهجورة، وتعاني من نقص الخدمات وكان لابد من تنميتها.







وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة، ومستشار وزير التموين للاستثمار، خلال المؤتمر الصحفي لوضع حجر أساس مشروع داون تاون طنطا، أن مشروع “تاون دوان دلتا” يعد من المشروعات التي استفادت من تشجيع الاستثمارات الخارجية داخل السوق المحلية.







وأشار إلي أن هذا المشروع الكبير متعددة الأنشطة، وسيكون إضافة كبيرة لمنطقة الدلتا، ويضم مراكز تجارية وأسواق حديثة، ويخدم ١٠ محافظات ويوفر نحو ١٣٠ ألف فرصة عمل.







وشدد علي أن الجهاز يسعي للتوسع في إقامة أسواق أكثر تنظيماً، لافتاً إلي أنه لو تم وإقامة ٥ فرص استثمارية كل عام، سنستطيع توفير استثمارات أجنبيه مباشرة لاتقل عن ٣٠ مليار جنيه، توفر ١٥٠ ألف فرصة عمل.

