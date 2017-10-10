محافظ الغربية: حفل تكريم لرباعي المنتخب

وكالات:أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أن إطلاق اسم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم، وابن مدينة بسيون بالغربية، على مدرسة بسيون الثانوية الصناعية، التي تخرج فيها لاعب منتخب مصر العالمي، أقل شيء يقدم للاعب الذي تحمل الضغط الكبير وتسديدته لضربة الجزاء التي

وكالات:

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أن إطلاق اسم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم، وابن مدينة بسيون بالغربية، على مدرسة بسيون الثانوية الصناعية، التي تخرج فيها لاعب منتخب مصر العالمي، أقل شيء يقدم للاعب الذي تحمل الضغط الكبير وتسديدته لضربة الجزاء التي مكنت المنتخب من انتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا 2018، مشيرا إلى أن اللاعب يعد سفيرنا في الدول الأوربية والعالمية.





وأضاف «صقر» أنه ستتم إقامة حفل تكريم لرباعي المنتخب من أبناء محافظة الغربية الكابتن محمد صلاح ومحمد الننى واحمد المحمدى وعلي جبر وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره بالتأهل إلى كأس العالم، وأوضح أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وانتصروا في شهر الانتصارات أكتوبر المجيد.