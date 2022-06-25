محافظ الغربية: انضمام 45 قرية و88 عزبة بمدينة زفتى إلى مبادرة «حياة كريمة»

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم انضمام 45 قرية و88 عزبة في زفتى في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تشمل مشروعات تعليمية ورياضية وطبية والبنية التحتية بكافة أشكالها.

وقال رحمي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية سارة حازم في برنامج اليوم على فضائية “دي إم سي”: أنه تم الانتهاء من نسبة 61% في عدد من المشروعات بمبادرة حياة كريمة ومشروعات تبطين الترع والكبارين تم الانتهاء منها بنسبة 100%.

وأضاف محافظ الغربية أن كثافة الطلاب حاليا في الفصول الدراسية لا تتعدى 40 طالبا بعد أن كانت تصل إلى 60 طالبا، وتم توفير كافة الحضانات والمدارس .

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى اليوم جولة تفقدية يشاركه عدد من الوزراء بمحافظة الغربية للوقوف على مبادرة حياة كريمة.