محافظ الغربية: ألف مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه في قرى مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك 45 قرية و 88 تابعا يتم تنفيذ مشروعات بها ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي بلغت ألف مشروع بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وأضاف رحمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أنه سيتم إضافة 4 مراكز في المرحلة الثانية في مبادرة حياة كريمة، وهي المحلة وكفر الزيات وقطور وبسيون.

وتابع رحمي أنه تم إقامة مجمع خدمات حكومي يضم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن في القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة، ومركز زراعي بيطري.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من باقي المشروعات في قرية نهطاي في 30 يونيو الجاري، ومركز زفتى سيتم الانتهاء من المشروعات بها في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم.