محافظ الشرقية : 73 ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن (فيديو)

وأكد أن معدلات الإقبال على التصالح في مخالفات البناء ارتفعت بشكل كبير بعد التخفيضات التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إن معدلات الإقبال على التصالح في مخالفات البناء ارتفعت بشكل كبير بعد التخفيضات التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة.

وأضاف غراب خلال مداخله هاتفية مع معتز الدمرداش في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن معدلات الإقبال كانت 700 و 800 شخص في اليوم، وحاليا تتراوح ما بين 2300 و2500 شخص يوميا.

وأوضح أن عدد المتقدمين بلغ 73 ألف مواطن يمثلون 45٪ من حجم المخالفات، مشيرا إلى أن هناك لجانا تمر على القرى والعزب في المحافظة لتوعية المواطنين بقانون التصالح، وتم الاستعانة بالمجتمع المدني في هذا الشأن.

وأوضح غراب أنه تم تخفيض نحو 20٪، وتم ارتفاعها إلى 35٪، بجانب 25٪ التي أعلن عنها رئيس الوزراء للدفع النقدي.

وأشار إلى أن سعر المتر في بعض المناطق 600 و 700 جنيه حسب المنطقة، وطول الشارع، وفي حالة قيام التصالح بالدفع كاش سيتم تخفيض المبلغ إلى 300 جنيه للمتر الواحد.

ولفت غراب إلى أن الأسعار المطروحة حاليا عادلة جدا، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء، قائلا أعتقد أن الجميع لديه حلول للتصالح بالحصول على قرض بنكي بضمان الوظيفة أو سلفة من العمل أو سلفة من البنك الزراعي.