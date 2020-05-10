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محافظ الشرقية : 60 إصابة «كورونا» بين العاملين بمصانع العاشر من رمضان

أضاف أن هناك 75 حالة مصابة بمدينة الزقازيق كما تم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة اليوم
أحمد صبري 12:53 ص, الأثنين, 11 مايو 20 12:53 ص, الأثنين, 11 مايو 20

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن عدد المصابين بفيروس كورونا من العاملين بمصانع العاشر من رمضان بلغ 60 حالة مشيرا الى أن هناك لجنة تم تشكيلها للرقابة على الاجراءات الوقائية التى تتخذها المصانع لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن هناك 75 حالة مصابة بمدينة الزقازيق كما تم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة اليوم في عموم المحافظة إضافة الى 116 منزل تم عزله و1600 مخالط.

وأكد أنه قام بإحالة عدد من المخالفين أمس في بعض القرى بعد رصد عدم إلتزام في اتباع التعلميات وفض عزاء يضم أكثر من ألف شخص إضافة إلى أعفاء مسئولي المتابعة من تلك القرية .

وأوضح محافظ الشرقية أن هناك زيادات في المصابين في المحافظة أكثرها أمس الأول مشيرا إلى أن المحافظة تتابع المحالطين وتوفر لهم الاحتياجات .

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بقلم أحمد صبري

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