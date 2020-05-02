محافظ الشرقية يوضح حقيقة تزايد إصابات كورونا بين عمال مصانع العاشر من رمضان

قال إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لازالت غير مقلقة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لازالت غير مقلقة حيث أن أكثر حالات بأى مصنع لاتزيد على 4 حالات.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى أن إصابات المصانع ليست مخيفة وجميعها تحت السيطرة حيث يتم إغلاق المصانع التى بها حالات للتعقيم ومنح إجازة للعاملين المخالطين للحالات المصابة لمدة 14 يوما ومتابعتهم.

وتابع محافظ الشرقية : خلينا نتفق كلنا أن الأعداد لازالت غير مقلقة في المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان اللي مفروض دلوقتي هو أن الناس تلتزم بعدم التزاحم في البنوك والأسواق وإصابات المصانع مش مخيفة إصابة أو اتنين في مصنع وكلها أمور تحت السيطرة وأكتر حالات في مصنع 4 فقط .

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 9 حالات جديدة.

خطة التعايش مع أزمة كورونا

وكانت الوزيرة عرضت الأربعاء الماضي الخطة العامة للتعايش مع فيروس كورونا، في اجتماع مجلس الوزراء ، في ضوء ما وصفه بيان لمجلس الوزراء بعدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

وحسب البيان تقوم الخطة على أساس الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم ودقيق في مختلف المنشآت ، على أن يتم إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر كل 14 يوم ، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج هذا التقييم.

ذكر البيان أن “مرحلة التعايش” تحتاج لتكاتف جميع الوزارات والجهات التنفيذية والرقابية ، لسن ضوابط وفرض عقوبات صارمة فورية حال عدم التنفيذ.