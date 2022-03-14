محافظ الشرقية : ندرس طرح خبز سياحي بسعر التكلفة وضبط مخبز استولى على 29 بطاقة تموين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يتم دراسة طرح خبز عيش سياحي بسعر التكلفة، وذلك لمواجهة ارتفاع سعره في الأسواق المحلية، حيث وصل إلى 1.5 جنيه في بعض مناطق محافظة الشرقية.

وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أن هذا الخبز السياحي يتم إنتاجه من خلال مخبز استراتيجي لدى المحافظة بطاقة إنتاج 100 ألف رغيف يوميا.

وتابع غراب أن هذا المخبز قام بإنتاج 50 ألف رغيف فينو قبل فترة خلال أزمة توافره بأسعار مرتفعة، كما أنه تم الاتفاق مع منتجين على طرح سلع مخفضة عن سعر الجملة بنسبة تصل إلى 25٪، وذلك في عدد 6 مراكز بالمحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم ضبط مخبز استولى على 29 بطاقة تموين، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده مع تحويل حصته التموينية إلى أحد المخابز القريبة منه.