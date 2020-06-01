محافظ الشرقية : لدينا 900 حالة مصابة بكورونا 300 منهم في وضع حرج

أكد أنه ينسق مع مستشفيات التعليم العالي لزيادة عدد الأسرة المتاحة لمرضى فيروس كوورنا

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن عدد المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة بلغ 900 حالة، منهم 300 حالة وضعها حرج وتخضع للعلاج في غرف العناية المركزة بمستشفيات داخل وخارج المحافظة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن “هناك 29 مستشفى بالمحافظة تقدم الخدمة الطبية لمرضى كورورنا”.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد المستشفيات التى تستقبل المرضى حيث تم إضافة أسرة جديدة اليوم بمستشفيات في العاشر من رمضان وفاقوس.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة لديها منطقتين صناعيتين يعمل فيهما أكثر من 44 ألف من محافظات مجاورة وهو ماجعل هناك زيادة في عدد المصابين بفروس كورونا داخل المناطق الصناعية في بداية الأزمة.

واستدرك: “لكن تم السيطرة على الأوضاع في تلك الأماكن بعد عقد اجتماعات مع رجال الأعمال وتشديد الإجراءات الوقائية”.

وأكد غراب أنه ينسق مع مستشفيات التعليم العالي لزيادة عدد الأسرة المتاحة لمرضى فيروس كوورنا.

وأشار إلى أن هناك تشديدا في الإجراءات الوقائية تصل لحد سحب الرخص من المصناع المخالفة.