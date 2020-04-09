محافظ الشرقية : ضبطنا ملعبا خماسيا الناس بتشرب فيه شيشة

انتقد محافظ الشرقية ممدوح غراب، غياب ثقافة الوعي بضرورة الوقاية لدى بعض المواطن في المحافظة، قائلا إنه تم ضبط مساء اليوم ملعبا خماسيا مخالفا لتعليمات الغلق، وأكد أن المحافظة أغلقت الأسواق العشوائية، بينما يذهب البائعون لشوارع جانبية.

وقال غراب ردا على انتشار مقطع فيديو يشير إلى تزاحم المواطنين في إحدى أسواق الشرقية، في مداخلة مع برنامج التاسعة مساء على القناة الفضائية الأولى: “في سوق الحسينية البائعون يقفون في الشوارع الجانبية رغم فض الأسواق، يتم توعية المواطنين بموضوع الأسواق من خلال المساجد بالمايكروفونات، وما زلنا نواجه بعض المشكلات.

وكانت الحكومة قررت غلق كافة الأسواق في مختلف المحافظات ضمن قرارات أخرى تهدف للحد من التجمعات وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا في مصر.

وتابع محافظ الشرقية : تلقيت إخطارا بوجود قهوة مفتوحة وتم قفلها وتشميعها في الزقازيق، إضافة إلى ملعب خماسي من الملاعب الصغيرة يشرب فيه الناس شيشة، لافتا إلى أنه تم تشميع الملعب، وتمت الإحالة للنيابة فورا.

وفيما يخص التعامل مع مخالفات البناء بالمحافظة، قال غراب: الرئيس أعطى تعليمات للحكومة فيما يتعلق بمخالفات المباني والتعديات، اجتماع مجلس المحافظين نقل لينا تعليمات السيد الرئيس للتعامل بمنتهى الحزم والقوة في مخالفات البناء، خلال الأسبوع الماضي 118 حالة تعدي على أراضي زراعية في المحافظة تم إزالة أكثر من 93 حالة منها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال تفقد جانب من تجهيزات واستعدادات القوات المسلحة للتعامل مع فيروس كورونا في مصر، إن الدولة ستتعامل بمنتهى الحزم مع مخالفات البناء التي انتشرت مؤخرا في ظل انشغال الحكومة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وكان غراب قد أصدر القرار رقم 4540 لسنة 2020، بتولي الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، الإشراف والمتابعة فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق مراكز ومدن “ههيا – الابراهيمية – أبو كبير – فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر – الحسينية – صان الحجر – منشأة أبو عمر”.

كما قرر تولي المهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، الإشراف والمتابعة فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق مراكز ومدن ” الزقازيق – حي أول – حي ثان – منيا القمح – أبو حماد – بلبيس – مشتول السوق – ديرب نجم – القنايات – القرين”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.