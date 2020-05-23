محافظ الشرقية : سحب 101 رخصة سيارة أجرة لعدم ارتداء سائقيها الكمامات

وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس "كورونا"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحصيل الغرامات المالية المقررة عليهم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم سحب رخص القيادة والتسيير من 101 سائق سيارة، لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس “كورونا”، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحصيل الغرامات المالية المقررة عليهم.

وكلف المحافظ العميد رضا فوزى مدير إدارة المرور بتكثيف الحملات على مواقف السيارات الأجرة والعمومية للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف المحافظ، اليوم السبت، أنه تم تشكيل 4 مجموعات عمل بالنتسيق مع إدارتي المواقف والمتابعة الميدانية، حيث تمكنت من ضبط 101 سيارة أجرة متنوعة مخالفة ما بين ميكروباص وسرفيس ورحلات وتاكسي عداد بميادين الطيارة ببلبيس والأحرار والعصلوجي والزراعة والجمباز وكوبري عرابي وأمام ديوان عام المحافظة، فتم سحب رخصها وتحرير محاضر ومنع سيرها وتسليم رخصها لسائقيها إلا بعد سداد الغرامة المقررة والتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة.