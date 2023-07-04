محافظ السويس يلتقي وفد «صحة النواب» بالديوان العام

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بديوان عام المحافظة في مستهل زيارتهم للمحافظة والمقرر لها أن تستمر ثلاثة أيام، قبل التوجه إلي جولة لتفقد المنظومة الصحية بمحافظة السويس التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس جهود المحافظة في تجهيز وإعداد وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل وكيفية توفير الدعم المالي اللازم من المحافظة لتوفير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ أمام وفد لجنه صحة النواب “برزنتيشن” عن تشخيص وضع القطاع الصحي في المحافظة خلال 5 سنوات من مشاكل ومعوقات وحلول.

وكان في استقبال الوفد البرلماني بديوان عام المحافظة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعه السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.

ومن جانبه طالب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الدعم من لجنه الصحة بمجلس النواب لمستشفي الجامعي بالمحافظة وسرعه الانتهاء منها ، مشيرا إلي أن المحافظة لا تتوالي اي جهد في تطويرها .

وشدد علي أن المستشفي الجامعي ستكون قاطرة المنظومة الصحية في المحافظة، مشيرا إلي أن العيادات الخارجية تم الانتهاء من تجهيزاتها ولكن قله الدعم المقدم وتشابكات الوزارات بين التعليم العالي والصحة والتخطيط ونحن نعمل علي افتتاحها قريبا .

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الوحش وكيل لجنه الصحة بمجلس النواب كل الدعم لمحافظة السويس في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتذليل أي عقبات أمام الموسسات الصحية بالمحافظة من مستشفي لوحدات صحية موكدا أنها منظومة متكاملة في إطار المصلحة العامة، مطالبا نواب السويس في تقديم طلبات المحافظة الصحية لدعمها داخل لجنه الصحة بمجلس النواب، خاصة مستشفي الجامعة والانتهاء من تجهيزها وكذلك الأقسام التي تشملها.

وأكد الوحش أن تطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل هيضمن مستويات مميزة في الخدمة الطبية ما بين المستشفيات في التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الخاصة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم اليوم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي، لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.