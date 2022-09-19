محافظ السويس يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

عقد اللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا اليوم الاثنين ، لبحث إستعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد بحضور عدد من قيادات المحافظة، وكلف المحافظ مدير المرور بعمل خطة لانتظام الحركة المرورية ومنع التكدس المرورى أمام المدارس، كما كلف رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والتعديات حول المدارس ومنع مرور ومصادرة عربات الكارو بالشوارع، كما كلف صقر مديرية الصحة والتأمين الصحي تدريب ثلاثة من هيئة التدريس بكل مدرسة على دورات صحية عن الإسعافات الأولية.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف العمل لرفع كفاءة النظافة وجمع القمامة، وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإزالة أي الإشغالات أو تعديات، كذلك الاهتمام بنظافة دورات المياه، وتعقيمها بصفة مستمرة.

وكلف صقر رئيس قطاع كهرباء السويس بتكثيف العمل لمراجعة وصيانة كابلات وعلب وأكشاك الكهرباء في محيط المدارس للحفاظ على الطلاب وتكليف جهاز الإنارة العامة بالتنسيق مع الأحياء لإنارة الأعمدة المحيطة بالمدارس.

وأكد المحافظ على الشركة القابضة للصرف الصحي بصيانة وتطهير خطوط وغرف التفتيش وشبكات الصرف الصحي علي مستوي محيط المدارس، وكلف مدير الصرف الصحى باستكمال خطة التطهير لباقي خطوط الصرف الصحى.

وطالب هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من خطة الصيانة بالمدارس والمباني التعليمية، والتأكيد على جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

كما أكد صقر على القيادات الأمنية بالتواجد الأمني بمحيط المدارس على مستوى الأحياء الخمس، وخاصة مدارس البنات.

حضر الاجتماع كل من مديري المديريات المعنية ورؤساء الاحياء والقيادات الامنية وسلمي الشاعر مستشار المحافظ للتعليم والعميد أحمد موسي المستشارالعسكري لمحافظة السويس والمهندس علي الحراني مدير عام فرع هيئة الابنية التعليميةبالسويس والدكتوراسماعيل الحفناوي مديرعام الصحة والدكتور محمود عبد النبي مديرعام فرع التامين الصحي بمحافظة السويس ومدير المرور و ممثلي المرافق والحماية المدنية ومديري الادارات التعليمية والتعليم العام وقيادات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية.

كما أكد على الحماية المدنية والإسعاف والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد وإعداد الخطة الخاصة بكل جهة لاستقبال العام الدراسي الجديد.