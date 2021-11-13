استثمار

محافظ السويس: وفرنا 12 ألف وظيفة.. و7% فقط من الشباب استمروا بالعمل

طرح نواب المحافظة أيضا في مداخلاتهم عددا من المقترحات والمطالب
صفية حمدي 1:59 م, السبت, 13 نوفمبر 21 1:59 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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طلب نواب محافظة السويس من رئيس الوزراء خلال زيارته التي يقوم بها بالمحافظة اليوم دراسة زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والتوجيه بسرعة صرف المعاشات الخاصة بالأسر المعيلة، وضرورة الإسراع بوضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة بين أبناء المحافظة.

وفي تعقيبه عليهم، رد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس على النواب بالتنويه إلى أن المحافظة أعلنت عن توافر وظائف شاغرة الفترة الماضية، وتقدم آلاف من شباب المحافظة وتسلم ١٢٠٠٠ شاب وظائفهم في المصانع والشركات، إلا أنه بعد مُضي شهر من تسلمهم العمل، أصبح ٧% فقط من هؤلاء الشباب يعملون في وظائفهم، حيث يفضّل الشباب الانتظار لحين العثور على وظائف في قطاعات أخرى مثل البترول والكهرباء، بينما يوجد هناك فرص في قطاعات أخرى.

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ويواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولاته اليوم بالمحافظات، بزيارة محافظة السويس؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ويرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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واستهل رئيس الوزراء الجولة بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وقال إن زيارته للسويس، اليوم، تأتي بعد يوم واحد فقط من زيارته لمحافظة الوادي الجديد، والواقعة في أقصى الجنوب الغربي، بما يؤكد أن الحكومة تجوب البلاد من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها لمتابعة مختلف المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمحافظات، في إطار التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية؛ وذلك من أجل دفع العمل بها وتذليل المعوقات.

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وطرح نواب المحافظة أيضا في مداخلاتهم عددا من المقترحات والمطالب يتمثل أبرزها في تخفيف الإجراءات الخاصة بقانون البناء الجديد والحصول على التراخيص اللازمة خاصة في الريف، لافتين في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على تقليل النحر بترعة الإسماعيلية، وترع حي الجناين، مع مراعاة زيادة مساحة الطريق المتاح على جانبي الترعة.

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بقلم صفية حمدي

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