محافظ الدقهلية يقرر النزول بتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 244 درجة

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية النزول بتنسيق للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2022/2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام إلى 244 درجة بدلا من 246 درجة وذلك تحقيقا لصالح الطلاب الناجحين بالمرحلة الإعدادية وتخفيفا عن أولياء الأمور.

جاء ذلك وفقا لما عرضه المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وفي ذات السياق أضاف وكيل الوزارة انه تمت ايضا موافقة السيد الوزير المحافظ علي اتاحة الالتحاق “بفصول الخدمات” بالصف الاول الثانوي هذا العام للحاصلين مجموع “200” درجة لتوفير فرص التعليم للحاصلين على الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية ولم يحصلوا على مجموع درجات التنسيق المقررة لفصول الثانوي العام 244 درجة.

وقال مختار: كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم .

وأضاف محافظ الدقهلية أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بالدقهلية بلغ 102 الف و 865 طالب وطالبة بنسبة 86.3%.

وتابع: إنه وفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصلا بمدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة وذلك وفقا لدراسة الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.