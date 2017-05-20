محافظ الدقهلية يطلق مبادرة اتبرع بجنيه شهريًا لمرضى فيروس سي

أحمد صبرىأطلق الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية وأستاذ الكبد، مبادرة جديدة للتبرع بجنيه شهريا من كل مواطن لعلاج مرضى فيروس سي.وقال خلال كلمته باحتفالية مؤسسة الكبد المصرى بعلاج 20 قرية خالية من فيروس، إن تلك المبادرة ستدر دخلا شهريا يقارب 90 مليون جنيه، من الممكن أن يساعد على علاج المرضى مجان

أحمد صبرى

أطلق الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية وأستاذ الكبد، مبادرة جديدة للتبرع بجنيه شهريا من كل مواطن لعلاج مرضى فيروس سي.

وقال خلال كلمته باحتفالية مؤسسة الكبد المصرى بعلاج 20 قرية خالية من فيروس، إن تلك المبادرة ستدر دخلا شهريا يقارب 90 مليون جنيه، من الممكن أن يساعد على علاج المرضى مجانا لتكون مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020.

وأكد أن هذه التبرعات ضرورية وذلك لأن هناك 200الف شخص يصاب بفيروس سي سنويا، اضافة الى وجود 5 ملايين مصاب ولم يعالجوا حتى الآن مما يزيد العبء على الحكومة والمجتمع المصرى.

