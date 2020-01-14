محافظ الدقهلية يستعرض سبل التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وفدا من مسئولي الهيئة العربية للتصنيع لاستعراض عدد من المشروعات المقترح تنفيذها.

وأكد وجود تعاون وثيق بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، وتنسيق كامل بين الجانبين في دراسة وتنفيذ بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين.

وركز على مناقشة واستعراض سبل التعاون في كل المجالات، وإمكانية الاستفادة من خبرات وإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع في مجال إنشاء خطوط تدوير قمامة ومحطات وسيطة ورفع المقالب العشوائية إلى جانب تجهيز صالات الألعاب الرياضية.

جانب من اجتماع محافظ الدقهلية مع الهيئة العربية للتصنيع

حضر اللقاء من جانب الهيئة العربية للتصنيع المهندس محسن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، والمهندس عبده السيد مستشار رئيس مجلس الإدارة.

اجتماع مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة

كما عقد اجتماع مع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لاستعراض آليات وجدوى عمل المراكز التكنولوجية في توفير الخدمة للمواطنين.

وأوضح أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى الربط بين الفروع والأطراف والمراكز الرئيسية للمديريات والمراكز والأحياء لتسهيل تقديم الخدمة في مختلف القطاعات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأشار إلى أن كل مواطن يطلب خدمة يتوجه لأحد المراكز التكنولوجية لقضائها من خلال المعلومات المتوافرة على الشبكة.

وطالب محافظ الدقهلية مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحديد عدد النقاط الفعلية المقترحة لتوصيل الخدمة إليها لترشيد الإنفاق العام على المشروع.