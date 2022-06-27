محافظ الدقهلية يتعهد بإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 3 شهور

تعهّد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 3 شهور من الآن. وقال مختار، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن عدد مَن تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء ما يقرب من 164 ألف طلب تصالح، وقدموا طلب دفع كاش.

وقال المحافظ إنه تم اتخاذ الإجراءات لتخفيض المبالغ المفروضة على المواطنين مرتين؛ الأولى عندما خفّضنا بنسبة 25%،؜ ثم 20% في المرة الثانية من قيمة التقديرات.

وأضاف محافظ الدقهلية أن هناك مَن دفع الثمن كاملًا، ووصل عددهم إلى 22 ألف مواطن.

وطالب النواب، خلال اجتماع اللجنة، بمزيد من التيسيرات على المواطنين لتخفيف الأعباء المالية عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.