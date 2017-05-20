محافظ الدقهلية : وضع حجر أساس مستشفى الحميات خلال أيام

أحمد صبرى كشف الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، أن المحافظة ستضع حجر أساس مستشفى الحميات الجديد بالمنصورة، خلال أيام، بالتعاون مع وزارة الصحة. وأوضح، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، على هامش احتفالية مؤسسة الكبد المصري بعلاج 20 قرية خالية من فيروس سى، أن هناك عدة مستشفيات يتم تطويرها

أحمد صبرى

كشف الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، أن المحافظة ستضع حجر أساس مستشفى الحميات الجديد بالمنصورة، خلال أيام، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، على هامش احتفالية مؤسسة الكبد المصري بعلاج 20 قرية خالية من فيروس سى، أن هناك عدة مستشفيات يتم تطويرها فى الوقت الحالى تبعًا للخطة الاستثمارية لوزارة الصحة آخِرها مستشفى “المقاطعة” الذى سيتم البدء فى تطويره خلال أسابيع.

وأكد المحافظ أن محافظة الدقهلية لديها عدد كبير من القوافل الطبية التى تنظمها منظمات المجتمع المدنى لمساعدة الأهالى، أهمها مستشفى الكبد المصرى الذى عالج آلاف المرضى المصابين بفيروس سى مجانًا.