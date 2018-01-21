محافظ الدقهلية: مراكز لوجستية لبيع السلع خلال عام ونصف

متابعات: علق الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين بإنشاء مراكز لوجستية من أجل وصول السلع للمواطنين بأسعار جيدة، موضحًا أن هناك 3 مناطق تم تخصيصها لإنشاء تلك المراكز اللوجستية. وأضاف شعراوي، خلال مداخلة هاتفية في…

متابعات:

علق الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين بإنشاء مراكز لوجستية من أجل وصول السلع للمواطنين بأسعار جيدة، موضحًا أن هناك 3 مناطق تم تخصيصها لإنشاء تلك المراكز اللوجستية.





وأضاف شعراوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أن إحدى المناطق تقع في ميت غمر على مساحة 23 فدانا، وأخرى في طريق المنصورة، موضحًا أن الثالثة تقع في قلب المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك المراكز خلال عام ونصف من الآن، مضيفًا :«هتعمل انفراجة كبيرة جدًا وهتساعد في تخفيض أسعار السلع وتقليل المكاسب التي يتحصل عليها الوسطاء».