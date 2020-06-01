محافظ الدقهلية بعد تعافيه من كورونا: لو التزمت ببروتوكول «الصحة» هيعدي كأنه دور برد

الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة في العلاج لمدة 14 يومًا سيخفف أعراض المرض

قال أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه عاد لعمله اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا، موضحاً أن الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة في العلاج لمدة 14 يومًا سيخفف أعراض المرض.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد: لو التزمت ببروتوكول وزارة الصحة للعلاج هيعدي كأنه دور برد، واتعملي مسحتين الأولى بعد 5 أيام من الإصابة وطلعت سلبية، وكان عندي 3 أعراض وهي اختفاء حاستي الشم والتذوق، وهمدان، وتكسير في الجسم.

وأكد أن جميع تحاليل المخالطين لحالته من ديوان عام الوزارة والبالغ عددهم 85 شخصا أظهرت سلبية عيناتهم عدا زوجته التى تعافت لاحقا من الفيروس.

ونصح محافظ الدقهلية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى تتمثل في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

مضيفا: كان ثقتى في نفسي ودعاء الناس ليا واستمريت على العلاج لمدة 14 يومًا، ولوخفت إن المرض ممكن يموتك مناعتك هتقل وتأثير الدوا مش هيكون فعال.