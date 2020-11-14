محافظ الدقهلية : المدارس والجامعات إجازة غدا الأحد لسوء الأحوال الجوية

وأضاف مختار، أن المعدات التابعة لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية تعمل بشكل مستمر، وذلك لشفط المياه الراكدة في الشوارع

أكد الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية ، أنه أصدر قرارًا بإعطاء إجازة للمدارس والجامعات غدا الأحد، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة من سقوط أمطار شديدة.

وقال مختار ، خلال مداخلته الهاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسؤولتي على قناة صدى البلد، إن الأمطار الغزيرة التي سقطت على المحافظة صاحبها سقوط ثلوج، وهي أعنف موجة أمطار تشهدها الدقهلية منذ الفترة السابقة.

وأضاف مختار، أن المعدات التابعة لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية تعمل بشكل مستمر، وذلك لشفط المياه الراكدة في الشوارع، موضحا أنه حدثت إصابة لشخص نتيجة سقوط عشة دواجن على أسطح أحد المنازل، وذلك على منزل مجاور.

يشار إلى أن عددا من المحافظات وهي الإسكندرية والبحيرة ومطروح قامت بإعطاء إجازة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية والموظفين، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها العديد من المحافظات.