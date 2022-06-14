محافظ الجيزة يُكلف «مياه الشرب» باستلام الشبكات من إحدى الجمعيات لتحسين الخدمة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستلام شبكات مياه الشرب والصرف الصحي من الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام.

وأكد راشد أن القرار يأتي في إطار سعي محافظة الجيزة نحو الاستجابة لشكاوى مواطنيها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني حدائق الأهرام، وذلك ضمن أعمال التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل والتي بدأت بتكليف شركة للأمن وحظر سير مركبات التوك توك داخل القطاع مع توفير البدائل ووضع خطة لتطوير ورصف ورفع كفاءة الشوارع.

وشمل قرار محافظ الجيزة تشكيل لجنة مكونة من ممثل عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثل عن حي الهرم، وممثل عن الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام، وممثل عن مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، على أن تختص اللجنة باتخاذ كافة إجراءات تسليم وتسلم مرفق شبكات المياه والصرف الصحي من الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بحالتها الراهنة على أن تكون الشركة مسئولة عن تشغيلها وصيانتها فور استلامها.