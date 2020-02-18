محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال المركز الطبي بـ«إسكان دهشور»

التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بأحد المواطنين للاستماع إلى شكوى التمس فيها الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمركز الطبي بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور.

ووجه راشد بضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات المتبقية بالمركز الطبي، وتوصيل المرافق وتوفير الأطقم البشرية لتشغيله في أسرع وقت ممكن لما له من أهمية قصوى في خدمة الأهالي بمشروع الإسكان الإجتماعي بدهشور.

يأتي ذلك استكمالاً للقاءات الدورية، التى يعقدها محافظ الجيزة مع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه بحلها فى حضور المسئولين التنفيذين عن مسار الشكوى.

واستمع راشد لشكوى مواطنة تتضرر من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار بشارع محمد خلف بالدقي، وعدم قيام الحي بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الانتهاء من إتحاد شاغلين ذات العقار.

وأكد محافظ الجيزة علي رئيس حي الدقي بإزالة الأعمال المخالفة، وسرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية للعقار بعد التأكد من عدم وجود نزاع قضائي يوقف التنفيذ.

وبحث طلب مواطن يشتكي من إعادة تشغيل محل بشارع الدقي بعد إن قام الحي بغلقه وتشميعه الشهر الماضي، لكن صاحب المحل فض الشمع وإعادة تشغيل النشاط دون الحصول علي التراخيص اللازمة.

ووجه راشد رئيس الحي بإعادة غلقه وتشميعه مرة إخري وقطع المرافق ورفع العدادات عنه، والتصدي بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التصدي للقانون.

واستمع المحافظ لشكوي مواطن يتضرر من وجود عقار بقرية برويش، وقام بمخالفة الرسومات الهندسية الصادر علي أساسها الترخيص وبناء سور واستغلال الممرات المؤدية لقطع الأراضي المجاورة علي الرغم من قيامه بالتقدم بطلب تصالح وجارٍ دراسته بمعرفة اللجنة الفنية.