محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة الإنارة والنظافة بشارع ناصر الثورة

كما فحص المحافظ طلب مواطن بشارع جابر لقيام المالك ببناء الدور السابع بالأرضي بدون ترخيص ما أثر على الحالة الإنشائية للعقار

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الإنارة والنظافة بشارع ناصر الثورة وعدم السماح بأشغال الطريق، موضحًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في العمل علي بحث وحل شكاوى المواطنين والتفاعل الفوري معها.

مؤكداً التواصل مع المواطنين والتواجد الميداني للعمل على حل مشاكلهم جذريًا والاستماع إلي آرائهم للنهوض بمستوى الخدمات.

واستمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من سوء حالة النظافة بشارع ناصر الثورة ووجود تعديات للمحلات والمقاهي على نهر الشارع.

وقد وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالتنسيق مع هيئة النظافة وتنفيذ حملة مشتركة علي كل المنشآت المتواجدة بالشارع ورفع كفاءة الإنارة والنظافة به والمتابعة الدورية لعدم السماح بأشغال الطريق مجدداً، موجها ببحث إمكانية رصف وتطوير الشارع فور إنهاء أعمال المرافق باعتباره أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم.

إخطار مواطن بإزالة المخالفة خلال 24 ساعة

كما استمع لشكوي مواطن يتضرر من مالكي الدور الأرضي بشارع ص بحدائق الأهرام لقيامه بتعديه علي منطقة الأشتراطات والمنافع العامة بالعقار لقيامه بعمل تاندة وتقفيل الردود الأمامي مخالفآ بذلك قانون البناء 119 لسنة 2008، وقد وجه المحافظ حي الهرم بأخطار المواطن بإزالة المخالفة خلال 24 ساعة وفي حالة عدم الألتزام يتم إزالتها عن طريق الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما فحص طلب مواطن بشارع جابر جابر متفرع من القومية العربية بحي شمال الجيزة لقيام المالك ببناء الدور السابع بالأرضي بدون ترخيص، ما أثر علي الحالة الإنشائية للعقار.

ووجه محافظ الجيزة حي شمال الجيزة باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المالك وسرعة عرض حالة العقار علي لجنة المنشآت الآيله للسقوط لإعداد تقرير هندسي بحالة العقار حرصا علي سلامة المواطنين.

وفي نهاية اللقاء أشاد المواطنين بأهمية انعقاد اللقاء الدوري للتفاعل من إجل التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمواطن من أجل النهوض بمستوى الخدمات.

عُقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين جاء بحضور المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم ومحمد نور رئيس حي العمرانية وأسامه السقعان رئيس حي شمال الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.