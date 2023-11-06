محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

عقد اللواء راشد محافظ الجيزة لقاء موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية لمتابعة الإجراءات المتخذة بالوحدات المحلية لتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد إستهلاك الكهرباء وإلزام المحال بمواعيد الغلق الشتوية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإجراءات تهدف للحد من الظواهر السلبية المسببة لهدر الطاقة الكهربائية حيث يتم خفض نسبة 75% من إضاءة المحاور والطرق الرئيسية ونسبة 50% من إضاءة الشوارع الجانبية.

وطالب بمتابعة شبكات الإنارة بالمحاور والطرق والشوارع للتأكد من إطفاءها بالمواعيد المحددة والتوسع فى الإعتماد على لمبات الليد لإضاءة المنشأت الحكومية ودور العبادة.

وشدد على تخصيص 25% من قوة العمل للفترات الليلية لتكثيف حملات الرقابة لرصد حالات المخالفة لمواعيد الغلق الشتوية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً.

وتطرق محافظ الجيزة لملف النظافة، حيث وجه ببحث مقترح لتعميم تجربة حى العجوزة الخاصة بدعم كل حى بعدد من 30 – 50 عامل نظافة إضافي للحفاظ على مستوى النظافة والتوسع فى التعاقد مع شركات الجمع السكنى لمنع إلقاء المخلفات بنطاق القرى بالمراكز والمدن.

ولفت إلى منع أى مخلفات بمحيط المدارس ورصد الإشغالات وإزالة التعديات.

كما وجه راشد بسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة الخاصة بالسيارات والأجهزة والمعدات بنطاق الأحياء والمراكز والمدن ورفع كفاءة الجراجات والتأكد من توافر إجراءات الحماية المدنية بكل منها لتأهيلها قبل إنتهاء المهلة المحددة.

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبا المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات التابعة للمحافظة.