محافظ الجيزة يوجه بتطوير شامل لأنفاق المشاه بكوبري عباس

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق المشاه للتسهيل على المواطنين المستخدمين لها وتوفير حرم آمن لهم أثناء عبور الطرق.

جاءت تصريحات المحافظ خلال تفقده أعمال تطوير أنفاق مشاه كوبري عباس، ووجه الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمكتب الاستشاري لوضع مخطط شامل للنهوض الحضاري بالقطاع بالكامل وما يتضمنه من أنفاق للمشاه ومسطحات خضراء وأرصفة.

وأشار إلى ضرورة أن تشمل أعمال التطوير كافة المساحات الفضاء ومعالجة أعمال التدبيش وصيانة ورفع كفاءة الحدائق والأسوار وتوفير ساحات انتظار وتحسين مستوى النظافة بالشوارع المحيطة وتهذيب الأشجار وتطوير منظومة الإنارة والمرور لتحسين المظهر الجمالي ومنع أي ممارسات عشوائية والقضاء على الإشغالات والتعديات.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة أن يتم توفير أماكن للتنزه وتوفير مساحات خضراء وممشى للمواطنين المترددين على المنطقة، وذلك بالمجان إلى جانب إتاحة نقاط خدمية لإستثمارها في توفير مخصصات مالية للإنفاق على أعمال التطوير والصيانة.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الإسكان بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة.