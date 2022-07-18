محافظ الجيزة يوجه باستكمال رصف وتطوير طريق 11 بالحوامدية

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستكمال أعمال التطوير والرصف لطريق 11 بمدينة الحوامدية وحتى مزلقان قرية أم خنان، والتي تم الانتهاء من تطوير عدد من القطاعات به في خطه العام المالي الماضي، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية لجهود الأحياء والمراكز والمدن في تحسين مستوي النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية، وذلك من خلال الحملات الدورية على مدار اليوم.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته الميدانية بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية والتي وجه خلالها المحافظ بتكثيف جهود الرصد والمتابعة ورفع المخلفات من البؤر الساخنة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين في ذلك الصدد.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مدينة الحوامدية برفع كفاءة سوق شباب الخريجين بشارع النزهة وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحال المغلقة للاستفادة منها وفتح مشروعات وآفاق عمل للشباب.

وتفقد “راشد” حالة النظافة والإشغالات بشارع جمال عبد الناصر وعدداً من قطاعات مدينة الحوامدية، لافتًا إلى أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل مع التشديد على ضرورة تفعيل منظومة الجمع السكني، بمنتهي الدقة لتحسين حالة النظافة.

وكلف رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتجريد ورفع كفاءة النظافة بطريق أسيوط الزراعي، كما شدد المحافظ علي رئيس حي جنوب الجيزة بتلافي بعض الملاحظات بأرصفة المشاه الجاري تطويرها بشارع البحر الأعظم والمتابعة على الشركة المنفذة.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وكمال عبد الله رئيس مدينة الحوامدية وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.