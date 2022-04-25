محافظ الجيزة يوجه باستغلال الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر بالعجوزة

أجرى اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، جولة تفقدية مسائية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بنطاق حى العجوزة، حيث شملت الجولة تفقد شارع جامعة الدول العربية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بإحدى القطاعات بالطريق، وانتظام حركة المرور بمحيط اعمال مشروع محطات مترو الانفاق ومحور الفريق كمال عامر.

وشملت الجولة متابعة اعمال التطوير أسفل المحور بنطاق منطقة ارض اللواء، حيث تفقد راشد أعمال إنشاء موقف أرض اللواء الرئيسي والمخطط أن يتسع لحوالي 400 سيارة ميكروباص ليستوعب كافة سيارات السرفيس بالمناطق المحيطة، بالإضافة لساحات انتظار ناهيا 1 وناهيا 2 والمخطط أن يستوعبا 200 سيارة.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة استثمار كافة المساحات الفضاء لإنشاء ساحات انتظار ومواقف، لمنع أى ممارسات عشوائية قد تقام عليها، إلى جانب استيعاب كافة السيارات للمقيمين والمترددين على المنطقة، لمنع الازدحام والانتظار الخاطئ، وتغطية كافة القطاعات بأعمدة وكشافات الإنارة لتوفير الإضاءة اللازمة بها، موجها رئيس هيئة النظافة ورئيس حى العجوزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة برفع ناتج الأعمال أولا بأول ومنع تراكم المخلفات.

وشدد المحافظ على أن يتم مد تلك المواقف والساحات بمختلف خدمات المرافق وتوفير برتيشانات حضارية لخدمة المترددين عليها، على أن يتم تسريع وتيرة العمل للانتهاء من وصلات المرافق الخاصة بها لتنفيذ أعمال الأرضيات والتشطيبات.

كما وجه بضرورة توفير مخطط شامل للمنطقة لتحقيق أقصى استفادة من المساحات، وتوفير طريق رئيسى وخدمة مناسب (ذهاب وعودة) مع مراعاة عرض كل منها وابعاد اليوتيرنات.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وياسر سامي رئيس حى العجوزة، والمهندسه هويدا خالد، والمهندسة نجوى السعيد مديرة مديريات الإسكان والطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، ومسؤلو إدارات المرور والتسويق والشركات المنفذة.