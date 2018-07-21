محافظ الجيزة يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو

بدور إبراهيمبعث اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الــــ66 لثورة يوليو المجيدة.كما بعث المحافظ ببرقيات مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور على عبد

بدور إبراهيم

بعث اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الــــ66 لثورة يوليو المجيدة.

كما بعث المحافظ ببرقيات مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.

والفريق محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقيادات القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.