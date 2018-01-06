محافظ الجيزة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بدور إبراهيم: قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، يرافقه اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بزيارة مطرانية الأقباط الإنجيليين بشارع المحطة ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع مراد لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد. وكان فى استقبال المحافظ بمطرانية الأقباط الإنجيليين الد

بدور إبراهيم:



قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، يرافقه اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بزيارة مطرانية الأقباط الإنجيليين بشارع المحطة ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع مراد لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكان فى استقبال المحافظ بمطرانية الأقباط الإنجيليين الدكتور القس بشير أنور، والقمص يوحنا منصور وكيل المطرانية.

رافق المحافظ نائبه اللواء علاء الهراس، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد ووفد من مديرية أوقاف الجيزة والمنطقة الأزهرية.

كما قام المحافظ كذلك بزيارة مطرانية شمال الجيزة وكان فى استقباله الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة.