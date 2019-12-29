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محافظ الجيزة يناقش إجراءات الحجز الإدارى وإسترداد مستحقات الدوله

راشد : لاتهاون فى إسترداد حق الدوله والمال العام أمانه
محمود محسن 9:55 م, الأحد, 29 ديسمبر 19 9:55 م, الأحد, 29 ديسمبر 19

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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة لمناقشة إجراءات تحصيل المستحقات الماليه لأملاك الدوله وإجراءات تنفيذ الحجز الإدارى للمتخلفين عن السداد.

وأكد أن الهدف من الإجتماع هو التأكيد على أهمية بحث سبل إجراءات تحصيل المستحقات الماليه لأملاك الدوله وإيرادات الأموال العامه وإجراءات تنفيذ الحجز الإدارى للمتخلفين عن السداد وإطلاع مديرى الإيرادات والحجز الإدارى بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات على تسلسل وصحة إجراءات الحجز الإدارى لضمان التحصيل الكامل والصحيح لمستحقات الدوله وذلك بحضور خبراء فى ذلك المجال من وزارة المالية.

وشدد على أن التقاعس فى تحصيل أموال الدوله لدى المتأخرين عن سداد حق يعد جريمه وإهداراً للمال العام، ولن يتم السماح بحدوث ذلك.

ووجه محافظ الجيزة بمراعاة صحة الإجراءات القانونيه والإداريه الخاصه بالحجز الإدارى لكافة المتحصلات الخاصه بالمرافق العامه وأملاك الدوله وأراضيها، مؤكداً على أن أى تقصير فى تحصيل المستحقات سيواجه بالمحاسبه القانونية.

وأضاف راشد أن من حق المواطن أن يلمس التحسن المستمر فى مستوى الخدمات المقدمه له وهو ما سيساهم فيه التحصيل المنضبط لمستحقات الدوله وذلك بضخ العائد من التحصيل فى المشروعات المختلفه التى تنفذها المحافظه سواء فى الطرق أو المرافق أو تطوير البنيه التحتيه والأساسيه للمحافظه.

ووجه المحافظ خلال الإجتماع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالبدء فى توجيه إنذارات للمنشأت المخالفة خلال هذا الإسبوع قبل البدء فى تنفيذ الحجز الإدارى على المتخلفين عن السداد كمرحله أولى مع المتابعه المستمره لما تم من اجراءات.

يذكر أن الإجتماع الذى ترأسة المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزه والمشرف على الأحياء ورؤساء الأحياء والمدن ومديرى الإيرادات والحجز الإدارى وعدد من القيادات التنفيذيه.

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بقلم محمود محسن

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