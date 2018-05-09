محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بفرض الانضباط في رمضان

بدور إبراهيمشدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتحقيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى مخالفة يتم ضبطها.وطالب المحافظ بتشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الص

بدور إبراهيم

شدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتحقيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى مخالفة يتم ضبطها.

وطالب المحافظ بتشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطرى والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات والسيطرة الحازمة على المقاهى لضمان السيولة المرورية.

كما طالب بمراجعة أماكن المساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والعمل على إنارتها وتجميلها وعدم تواجد أى إشغالات أمامها أو حولها ورفع كفاءة الشوارع والطرقات ومراجعة أعمال النظافة والإنارة حتى تظهر المحافظة بالصورة اللائقة.

وشدد الدالى على تطبيق الضوابط الخاصة بإقامة السرادقات والشوادر وأخذ التصاريح اللازمة من الحى المختص وعدم إقامة أى سرادقات تعوق حركة المرور أو إشغالات تتعارض مع الضوابط المحددة.