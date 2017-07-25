محافظ الجيزة يكرم 364 طالبا متفوقا

بدور إبراهيم: كرم اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفنى والبالغ عددهم 364 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ ماليه مقدمة من المحافظة ومديرية التربية والتعليم فى احتفالية اقيمت بمدرسة السعيدية الثانوية.وقال الد

بدور إبراهيم:



كرم اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفنى والبالغ عددهم 364 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ ماليه مقدمة من المحافظة ومديرية التربية والتعليم فى احتفالية اقيمت بمدرسة السعيدية الثانوية.

وقال الدالى إن المحافظة تقدم كل الدعم للطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم لكى يظلو على مسارهم وللحفاظ على تقدمهم وتفوقهم التعليمى، مضيفا أن ماوصل إليه هؤلاء الطلبة كان نتيجة عمل متواصل وجهد كبير من أولياء الأمور والمدرسين والمدرسات والإدارات التعليمية، لافتا إلى أنه سيتم متابعة الطلاب المتفوقين فى مراحلهم التعليمية المقبلة للاطمئنان على ثبات مستواهم العلمى وتفوقهم.

وأشار سعيد عبد الله، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تكريم 156 طالبا من المرحلة الابتدائية و196 طالبا من المرحلة الإعدادية و6 طلاب ثانوى عام وطالبين بالتعليم الفنى و4 طلاب مكفوفين وذوى احتياجات.

وأكد أن المحافظة اعتادت تكريم أبنائها الطلاب كل عام لتحفيز الأجيال القادمة للسعى نحو التفوق والنجاح، وفى لفتة إنسانية قام المحافظ بتكريم محمد عبد الهادى القطب، مدير مديرية التربية والتعليم السابق بتقديم درع المحافظة كهدية تذكارية.

حضر الاحتفال اللواء علاء الهراس والدكتورة منال عوض نواب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام المساعد، وقيادات مديرية التربية والتعليم وأولياء أمور الطلاب.