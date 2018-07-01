محافظ الجيزة يكرم الفائزين بمبادرة «في حب كتاب الله»

وكالات:
كرم اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، الطلاب الفائزين في مبادرة «في حب كتاب الله»، التى نظمتها المحافظة خلال شهر رمضان، وبلغ عدد الطلاب المكرمين 33 فائزا، من إجمالى 1500 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية.
وقدم المحافظ، خلال الاحتفال الذي أقامته المحافظة، بالتنسيق مع المكتب الأزهرى لتحفيظ القرأن الكريم، مساء الأحد، في نادى الشركة الشرقية للدخان بالهرم، الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على تعليم أبنائهم علوم الدين إلى جانب اهتمامتهم الدراسية.
وأشاد المحافظ بالمستوى الذي ظهر عليه الطلاب المشاركين خاصة صغار السن منهم، كما حثهم وأسرهم على تكرار ذلك الإنجاز خلال العام القادم والحرص على مضاعفة ما قاموا بحفظه من القرآن الكريم، وضرورة انتهاج التفوق في حياتهم العلمية والعملية.