محافظ الجيزة يكرم الفائزين بمبادرة «في حب كتاب الله»

وكالات:كرم اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، الطلاب الفائزين في مبادرة «في حب كتاب الله»، التى نظمتها المحافظة خلال شهر رمضان، وبلغ عدد الطلاب المكرمين 33 فائزا، من إجمالى 1500 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية.وقدم المحافظ، خلال الاحتفال الذي أقامته المحافظة، بالتنسيق مع

وكالات:

كرم اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، الطلاب الفائزين في مبادرة «في حب كتاب الله»، التى نظمتها المحافظة خلال شهر رمضان، وبلغ عدد الطلاب المكرمين 33 فائزا، من إجمالى 1500 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية.

وقدم المحافظ، خلال الاحتفال الذي أقامته المحافظة، بالتنسيق مع المكتب الأزهرى لتحفيظ القرأن الكريم، مساء الأحد، في نادى الشركة الشرقية للدخان بالهرم، الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على تعليم أبنائهم علوم الدين إلى جانب اهتمامتهم الدراسية.