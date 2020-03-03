محافظ الجيزة يقيل نائب رئيس حى الهرم ويجازى 8 من مديرى النظافة

كما أصدر قرارا بإلحاق رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي للعمل بديوان عام محافظة الجيزة وتكليف آخر

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استبعاد رأفت حسين نائب رئيس حى الهرم لتقاعسه في أداء مهام عمله المكلف بها مما أدى إلى تدني مستوي النظافة ووجود مخلفات ورتش.

كما قرر مجازاة 7من مديري النظافة في المحافظة بخصم بين 5 و10 أيام من راتبهم للتقصر فى أداء عملهم وعدم متابعة أعمال رفع المخلفات بالمناطق المكلفين بها، واستبعاد ثامن للسبب ذاته

جاءت قرارات محافظ الجيزة عقب جوله قام بها اليوم لمتابعة حالة النظافة بأحياء شمال الجيزة والوراق والهرم.

كما أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بإلحاق رضا أحمد قويطة رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي للعمل بديوان عام محافظة الجيزة بوظيفه تناسب درجته الوظيفية وتكليف صبري عبد الله شاكر للقيام بأعمال رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

وجاء قرار محافظ الجيزة لتدني مجهودات مركز الواحات البحرية في شن الحملات التي من شأنها استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها من قبل المخالفين والاكتفاء بإسترداد مساحات طفيفة والقيام بإزالات صوريه لا تتناسب مع حجم المخالفات الموجودة بالمركز.

وفي سياق متصل قال محافظ الجيزة أن أحد معايير تقيم أداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن هو إزالة التعديات علي الأرضي الزراعية واجراء خطوات متقدمة في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والاستجابة لشكاوي المواطنين وحلها ورفع كفاءة النظافة بالشكل الذي يرضي المواطنين.

وأكد راشد أنه لن يتوانى عن انهاء تكليف اي مسئول بالمحافظة يثبت تقصيره في أداء عمله وخدمة المواطن.