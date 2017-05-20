محافظ الجيزة يقود حملة لاسترداد 251 فدانًا من أراضى الدولة

بدور إبراهيمقاد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، اليوم السبت، حملة لاسترداد الأراضى المنهوبة من أملاك الدولة بالمنطقة الاستثمارية التابعة للمحافظة، والواقعة من ميدان الرماية وحتى الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوى.وقال المحافظ، فى تصريحات له، إن الحملة تمكنت من استرداد 214 فدان بالمنطقة ا

بدور إبراهيم

قاد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، اليوم السبت، حملة لاسترداد الأراضى المنهوبة من أملاك الدولة بالمنطقة الاستثمارية التابعة للمحافظة، والواقعة من ميدان الرماية وحتى الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وقال المحافظ، فى تصريحات له، إن الحملة تمكنت من استرداد 214 فدان بالمنطقة الاستثمارية عليها تعديات تمثلت فى فيلات وأسوار ومبانى خرسانية وصادر لها قرارات إزالة تم تنفيذها بالكامل، واسترداد حق الدولة بإجمالى 9 قرارات إزالة.

وأضاف خلال الحملة التى حضرها نائبيه اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس، أنه تم استرداد 5 أفدنة من أراضى هيئة الإصلاح الزراعى بنطاق حى بولاق الدكرور قام المخالفون بإقامة جراجات سيارات وأكشاك وورش.

كما تم إسترداد 9 أفدنة أخرى بمنشأة القناطر و23 فدانًا بالبدرشين.