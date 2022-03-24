محافظ الجيزة يفتتح منفذ بيع التجزئة بسعر الجملة للخضار والفاكهة في 6 أكتوبر

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أول منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر، لبيع التجزئة بأسعار الجملة، بالإضافة إلى منافذ لبيع السلع التموينية الأخرى، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثلها بالأسواق الخارجية.

وأكد راشد أن المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع المحافظة في إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

المنفذ الجديد يضم 9 باكيات

وأضاف: المنفذ الجديد يضم 9 باكيات (الخضار والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان) لبيع التجزئة للجمهور بسعر الجملة بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر، وذلك كمرحلة أولى، إذ يتم التوسع في اقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين، مؤكداً انه تم الاتفاق مع تجار سوق الجملة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

وأكد محافظ الجيزة انه تقرر إعفاء المواطنين من سداد أي رسوم لدخول سوق الجملة والحصول على احتياجاتهم في إطار التسهيلات التي تقدمها محافظة الجيزة لمواطنيها.

وأوضح ان محافظة الجيزة اتخذت عدة خطوات في مجال إتاحه السلع التموينية وضبط الاسعار، حيث تم افتتاح معرض اهلا رمضان بالأمس على أرض المعارض بمنطقة فيصل على مساحة 2000 متر مربع، ويضم منتجات 80 عارضاً لجميع السلع الغذائية بتخفيضات تصل الى 30% بالاضافة إلى انشاء 7 معارض اخرى لتغطي كافة قطاعات المحافظة، الى جانب ذلك هناك 700 سيارة ثابتة ومتنقلة ومنفذ بيع تابعة لمديرية التموين والقوات المسلحة والشرطة، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار.

واضاف راشد ان غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى اي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن اي غلاء في اسعار السلع او ممارسات احتكارية او وجود نقص باي سلعه

محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى بشأن غلاء الأسعار أو ممارسات احتكارية

وأضاف راشد ان غرفه عمليات محافظة الجيزة تتلقى اي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن اي غلاء في اسعار السلع او ممارسات احتكارية او وجود نقص باي سلعه ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية (35855722 – 35863004 – 35869193- 35869371)، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام (01152860444 – 01016050453).

رافق محافظ الجيزة خلال افتتاح المنافذ اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وعلي عبد الصادق رئيس جهاز سوق الجمله، وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة.