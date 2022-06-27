محافظ الجيزة يفتتح معرض «مبادرة دعم» بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض “مبادرة دعم” أحد أضخم المعارض لمستلزمات العيد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، الذي تم اقامته بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل في حي بولاق الدكرور، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وفي ضوء الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق.

وأشار راشد إلى أن المعرض يأتي فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في إقامه معارض السلع الغذائية للمواطنين، وبمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوفير كافة إحتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم والعمل على توفير إحتياجاتهم بالجودة والمواصفات المطلوبة والأسعار التنافسية.

وأوضح أن المعرض يشارك فيه 80 عارض ويوفر السلع الغذائية والملابس بتخفيضات تصل إلى 30% بالإضافة إلى اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.

وقام المحافظ بتفقد أجنحه المعرض للوقوف علي جودة المنتجات، مشددا على العارضين بضرورة الإلتزام بنسب التخفيضات، والإستمرار في ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع الالتزام بجودة المعروضات.

ووجه محافظ الجيزة القائمين على الإشراف والمتابعة لإنتظام المعرض ومديرية التموين بتكثيف التواجد والمرور الدورى لضمان توافر السلع وصلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بنسب التخفيضات.

واستمع محافظ الجيزة إلى أراء المواطنين المترددين على المعرض عن الأسعار وجودة المعروضات، مؤكداً لهم بالتوسع في إقامه تلك المعارض لتغطية كافة قطاعات المحافظة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح ابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والمحاسب محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش وطلعت حسن مدير مديرية التموين ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية.