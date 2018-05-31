محافظ الجيزة يفتتح معرضا لمستلزمات الأسرة بببولاق الدكرور

بدور إبراهيمإفتتح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، معرضا للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأثاث بشارع ناهيا ببولاق الدكرور تلبية لدعوة ائتلاف حب الوطن.وقال المحافظ إن المعرض يأتي في إطار التنسيق والتعاون الذى تقوم به المحافظة مع العديد من الجهات سواء الحكومية أو الحزبية أو القطاع الخاص

بدور إبراهيم

إفتتح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، معرضا للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأثاث بشارع ناهيا ببولاق الدكرور تلبية لدعوة ائتلاف حب الوطن.

وقال المحافظ إن المعرض يأتي في إطار التنسيق والتعاون الذى تقوم به المحافظة مع العديد من الجهات سواء الحكومية أو الحزبية أو القطاع الخاص لتوفير ما تحتاجه الأسرة المصرية بأسعار مخفضة.

وأضاف أن المعرض يضم كذلك مفروشات وملابس بأسعار الجملة وتقل بنسبة تصل إلى 40% من أسواق أخرى.

وأكد المحافظ أن المحافظة قامت فى الآونة الأخيرة بإفتتاح العديد من المعارض وأن كافة مايحتاجه المواطن موجود بالأسواق العامة وبأسعار مناسبة .

حضر الافتتاح اللواء علاء الهراس نائب المحافظ والدكتور حسام فودة نائب رئيس ائتلاف حب الوطن.