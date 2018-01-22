استثمار

محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار في 6 أكتوبر

بدور إبراهيم:افتتح اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، مصنع إلكتروستار بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر.وأشاد محافظ الجيزة بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة للمصنع، حيث يعمل بالكامل بنظام أتوماتيك بنسبة مكونات محلية تبلغ 80% وبخبرة وتكنولوجيا إيطالية حديثة تعمل بنظام التكويد الإلكترونى
11:39 ص, الأثنين, 22 يناير 18 11:39 ص, الأثنين, 22 يناير 18

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بدور إبراهيم:

افتتح اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، مصنع إلكتروستار بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر.

وأشاد محافظ الجيزة بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة للمصنع، حيث يعمل بالكامل بنظام أتوماتيك بنسبة مكونات محلية تبلغ 80% وبخبرة وتكنولوجيا إيطالية حديثة تعمل بنظام التكويد الإلكترونى وتبلغ الطاقة الإنتاجية 400 وحدة فى الوردية 8 ساعات بعدد 129 عامل للوردية الواحدة.

وأكد المحافظ أن الدولة تعمل فى الفترة الحالية على افتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والمصانع لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار.

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