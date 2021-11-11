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محافظ الجيزة يفتتح مشروع ثلاجات تبريد التمور بتكلفة 20 مليون جنيه بالواحات

لصغار المزارعين
محمود محسن 7:22 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 7:22 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور بالواحات البحرية لصغار المزارعين بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه كمرحلة أولى، وذلك من خلال التعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بمنحة اماراتية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضخ محافظ الجيزة أن الثلاجة تشمل على 6 غرف تبريد وتجميد بسعة 4 آلاف طن لكل منهم وبسعه إجمالية حوالى 24 الف طن، والتي ستساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى قطاع التمور بالواحات البحرية وتدعيم سبل الحفظ والتخزين، مما سيكون احدى العوامل المحفزة للمزارعين والمنتجين فى زيادة إنتاجية التمور، وتحقيق التنمية من خلال زيادة حجم التوزيع والتصدير للمنتج بكافة القطاعات.

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وأشار إلى انه قد تم توفير المحولات الكهربائية اللازمة للتشغيل بتكلفة اجمالية حوالي 2 مليون جنيه، والتى سوف تساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى قطاع التمور بالواحات البحرية وتدعيم سبل الحفظ والتخزين.

ولفت إلى أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال سلسلة القيمة المضافة للصناعة من إنشاء محطة فرز وتبريد وتصنيع وتعبئة.

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وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة ومرافقيه غرف التبريد والتجميد المقامة وفقا لأعلى المواصفات التكنولوجية التى تضمن الحفاظ على جودة المنتج.

ومن جانبه أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالجهود المبذولة لخروج المشروع على أكمل وجه وبإدخال التكنولوجيا الحديثة فى قطاع التمور والمبردات المستخدمه، والتى ستساهم فى الحفاظ على المحاصيل ودعم عوامل التصدير للمنتج.

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رافق راشد خلال الافتتاح ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

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بقلم محمود محسن

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