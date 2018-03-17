محافظ الجيزة يفتتح مركز تنمية المجتمع لائتلاف دعم مصر

الدالي: الائتلاف يقود ثورة تشريعية فى مساندة الدولة وحل مشاكل المواطنبدور إبراهيم أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن ما يقوم به "ائتلاف دعم مصر" وما قدمه للوطن من ثورة تشريعية فى مرحلة فارقة من تاريخ مصر تحمّل خلالها الائتلاف، وهو فى القلب من البرلمان وممثل للأغلب

الدالي: الائتلاف يقود ثورة تشريعية فى مساندة الدولة وحل مشاكل المواطن





بدور إبراهيم

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن ما يقوم به “ائتلاف دعم مصر” وما قدمه للوطن من ثورة تشريعية فى مرحلة فارقة من تاريخ مصر تحمّل خلالها الائتلاف، وهو فى القلب من البرلمان وممثل للأغلبية تحت القبة، عبئًا ثقيلًا فى مساندة الدولة فى قرارات الإصلاح الاقتصادى، واستطاع النواب أن يخوضوا المعركة من أجل الوطن بمنتهى النزاهة والشرف والأمانة لا هدف لهم سوى العبور بمصر إلى بر الأمان تحت راية القيادة السياسية الحكيمة فى شخص الرئيس المناضل عبد الفتاح السيسى رجل المرحلة وحارس طموحات المصريين.

وقال المحافظ إن نواب الائتلاف لم يتهاونوا لحظة فى تلبية نداء الوطن وأن ما يقوم به الائتلاف من جولات مكوكية بمحافظات مصر كان هدفه ملء الفراغ الذى شهدته الحياة السياسية طوال الفترة الماضية، لكننا أصبح لدينا ائتلاف للأغلبية يبحث عن المواطن ومشكلاته ويستمع إليه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ والنائب طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، مركز تنمية المجتمع التابع لـــ”ائتلاف دعم مصر” بمحافظة الجيزة بشارع الأهرام بجوار بنك التعمير والإسكان، بحضور الدكتور مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، والنائب محمد علي يوسف الأمين العام المساعد واللواء سعد الجمال الرئيس الشرفي للائتلاف، وبمشاركة قيادات الائتلاف وعدد من نواب المحافظة.

وقال طاهر أبو زيد، النائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر، خلال الافتتاح، إن المركز الجديد سيكون مساندًا لمشاكل وآلام المواطن الجيزاوى.

وأشاد أبو زيد بنواب المحافظة ودورهم الفعّال فى العملية السياسية، قائلًا “أنا على ثقة بنواب الجيزة وقدرتهم على التعاون مع قيادات المحافظة من أجل مصلحة المواطن، كما سيكون هناك ثورة فى العمل السياسى على أرض الجيزة من خلال هؤلاء النواب الأفاضل”.

وأضاف أنه على ثقة بأن مواطنى الجيزة سيكون لهم مشاركة كثيفة وفعالة فى الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، في تصريح له عقب افتتاح المركز، إن مراكز تنمية المجتمع التي افتتحها في المحافظات تأتي تأكيدًا لدور ائتلاف دعم مصر في الالتحام بالجماهير من خلال التواجد في الشارع المصري والتعرف عن قرب على مشكلات المواطنين ومتابعة الأداء الحكومي ومستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن.