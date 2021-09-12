محافظ الجيزة يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزى ، لافتًا إلى أن القسم يعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بمركز أوسيم والقري التابعة لها، بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في اطار جهود الدولة للتعامل مع جائحة كورونا، حيث تم دعم المستشفى وتجهيزها بكل المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

وأضاف “راشد” أن القسم يضم 12 سرير عناية مركزة مجهز، و11 جهاز مونيتور، وجهاز رسم قلب متنقلا، إضافة إلى غرفتين مجهزتين على أعلى مستوى، حيث تضم كل غرفة منهما 5 أسره مجهزة، علاوة على غرف عزل وتمريض.

وعقب الافتتاح، قام راشد بجولة داخل مستشفي أوسيم المركزي للاطمئنان على حالة المرضى، مؤكدا ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بجميع أقسام المستشفى.

ولفت إلى ان هناك اهتماما كبيرا بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مطالبًا بضرورة تضافر الجهود والوقوف صفاً واحدًا لمواجهة جائحه كورونا.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية، وفرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.