محافظ الجيزة يفتتح فعاليات مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور

لدينا أجود انواع التمور على أرض الواحات التى لا مثيل لها

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور والمقام خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد علي سفير دولة اليمن ومحمد تميمي المستشار الاقتصادي لسفارة السعودية ونائب سفير دولة إندونسيا، إذ يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الجيزة أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر (أكبر منتج للتمور على مستوى العالم)، مشيراً إلى أن مهرجان التمور بالواحات البحرية يقام فعالياته بمشاركه أكثر من 80 عارضا من مصر وعدد من الدول العربية المنتجة للتمور.

الواحات البحرية تُنتج 30 ألف طن تمور

ولفت إلى ان المهرجان يأتي استكمالاً للتعاون المثمر مع الغرفة التجارية بالجيزة، لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور بالواحات البحرية لما له من أهمية كبيرة، حيث تعد المدينة احدى اكبر مراكز انتاج التمور والتى تتمتع بجودة انتاجياتها ويوجد بها أكثر من 2 مليون نخله تنتج 30 الف طن تمور، ويقوم على أعمال التصنيع الخاصة بها 37 مصنع ومحطة تعبئة، مما يجعل من صناعة التمور أهم مصادر الدخل التى يعتمد عليه أغلب الأسر بالواحات البحرية.

وأوضح انه كان لزاماً علينا التوسع فى توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة، مما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية إلى جانب تنشيط مختلف القطاعات الواعدة التى تمتاز بها المدينة من مقومات سياحية، مؤكداً انه سوف يتم متابعه عقد المهرجان بشكل سنوي لدعم ذلك القطاع الحيوى.

وقال محافظ الجيزة إن الدولة المصرية خلال السبع سنوات الأخيرة في ظل توجيهات القيادة السياسية شهدت قفزة تنموية فى مشروعات التنمية والاهتمام بتحسين كافة دعائم الإقتصاد والإرتقاء بحياة المواطن ومستوى معيشته، الأمر الذي أدى إلى تعزيز سبل التنمية.

تمور الواحات البحرية تمتاز بجودة عالية تؤهلها لاحتلال القمة فى إنتاج العديد من الأنواع

زراعة التمور تمتاز تمورها بجودة تؤهلها لاحتلال القمة فى إنتاج العديد من الأنواع ليس على مستوى مصر أو دول الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم،

ووجه محافظ الجيزة الشكر لأصحاب المصانع المشاركة والقائمين على تنظيم فعاليات المهرجان فى أولى دوراته، والذي يعد بادرة لتسليط الضوء على مختلف منتجات الواحات البحرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، والتي يأتي على رأسها زراعة التمور، والتي تمتاز تمورها بجودة تؤهلها لإحتلال القمة فى إنتاج العديد من الانواع ليس على مستوى مصر أو دول الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم، وذلك لجلب الإستثمارات وتعزيز صادراتها لتعم الفائدة جميع ربوع المدينة وقراها.

شملت فعاليات المهرجان تفقد اروقه الشركات والعارضين من المتخصصين في قطاع التمور، وعروض فنون شعبية لبيت ثقافة الباويطى عن التمور، بالإضافه إلى توزيع جوائز مسابقة أفضل عبوة ومزرعة ومصنع لإنتاج التمور.

حضر فعاليات المهرجان ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والمحاسب محمد امبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وممثلو وزارة التجارة والصناعة والسياحة ومديري المديريات الخدمية.